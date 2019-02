Ivan Leko dropt Cools en Dennis in de basis bij Club Brugge tegen Salzburg

Club Brugge-coach Ivan Leko geeft Dion Cools en Dennis een basisplaats in de heenmatch van de zestiende finales van de Europa League tegen Salzburg, donderdagavond (21u) in het Jan Breydelstadion.

In vergelijking met de competitiewedstrijd van zondag tegen Cercle Brugge (2-2) voert de Kroaat twee wijzigingen door, beide op de flanken. Clinton Mata en Krépin Diatta verhuizen naar de bank. Zij worden vervangen door Dion Cools en Dennis, geschorst tegen Cercle en tegen Genk. Voor Cools is het de eerste basisplaats sinds 26 september, de verloren bekerwedstrijd tegen Deinze.

Ethan Horvath krijgt dus een driemansverdediging voor zich met Sofyan Amrabat, Brandon Mechele en Stefano Denswil. Het middenveld wordt bevolkt door Cools, Mats Rits, Hans Vanaken, Ruud Vormer en Dennis. Siebe Schrijvers en Wesley Moraes moeten voorin voor dreiging zorgen.

Bij Salzburg loopt Munas Dabbur in de spits. De Israëliër is met zes doelpunten topschutter in de Europa League.

Met Salzburg krijgt Club Brugge geen hapklare brok voorgeschoteld. De Oostenrijkse kampioen is dit seizoen maar liefst 31 wedstrijden ongeslagen, terwijl de Bruggelingen de voorbije weken met de punten morsten. In de groepsfase van de Europa League behaalde Salzburg 18 op 18, vorig seizoen strandde het pas in de halve finales. Blauw-zwart werd derde in een Champions League-groep met Dortmund, Atlético Madrid en Monaco, en wil een vervolg breien aan het knappe Europees parcours.

De terugwedstrijd staat op 21 februari op het programma.