Klooster in Zelem wordt feestlocatie: "Vanaf volgend jaar moet het up and running zijn”

Halen -

Het Sint-Jansbergklooster in Zelem wordt een superlocatie voor bedrijfs- en privéfeesten, workshops en seminaries. Dat hebben de nieuwe eigenaars Peter Veekmans en echtgenote Myriam Jamaers bekendgemaakt aan deze redactie. “Dit jaar zitten we nog in de aanloopfase wat boekingen betreft. Vanaf volgend jaar moet het Sint-Jansbergklooster helemaal up and running zijn”, zegt Peter Veekmans.