Thuisrijder Molano houdt Julian Alaphilippe en Quick Step van winst in Ronde van Colombia

Juan Sebastian Molano heeft donderdag de derde etappe in de Ronde van Colombia (cat. 2.1) gewonnen. In de spurt van een uitgedunde groep klopte de 24-jarige Colombiaan van UAE - Team Emirates de Fransman Julian Alaphilippe. De Colombiaan Rigoberto Uran neemt de leiderstrui terug over van zijn landgenoot Alvaro Hodeg.

De echte bergetappes komen er pas dit weekend aan, maar de niet-klimmers wachtte toch een zware derde dag in de Tour Colombia: tijdens de vier lokale ronden rond start- en aankomstplaats Llanogrande moest telkens een klim van derde categorie van net geen vier kilometer overwonnen worden. Fernando Gaviria hoefde dat niet meer te doen: hij miste door ziekte woensdag nog de spurt in zijn geboortestreek, en ging niet meer van start in rit 3.

Het geaccidenteerde parcours zorgde meteen voor vuurwerk, want al bij de eerste beklimming trokken met Miguel Angel Lopez, Richard Carapaz en Ivan Sosa enkele bekende namen in de aanval. Deceuninck - Quick-Step dichtte voor leider Alvaro Hodeg de kloof, en die bedankte door als eerste voorbij te komen aan de eerste tussenspurt. Later in de etappe moest de jonge sprinter, woensdag nog ritwinnaar, toch de groep laten gaan en adieu zeggen aan zijn leiderstrui.

Nadien kregen zes minder bekende lokale renners de vrijheid om voor het peloton uit te gaan rijden, maar in het zicht van de laatste beklimming (met top op 17 kilometer van de finish) zat hun avontuur er weer op. Het zorgde voor een spervuur van aanvalspogingen. Chris Froome, die in Colombia zijn eerste wedstrijd van 2019 rijdt, controleerde in dienst van zijn ploegmaats bij Team Sky.

Een selecte groep trok naar de finish voor een sprint, die door Bob Jungels in gang werd getrokken voor Alaphilippe. Maar de Fransman had geen antwoord op de versnelling van de 24-jarige Molano, die zijn WorldTour-debuut maakt bij de ploeg uit de Emiraten en woensdag al derde was geworden in de tweede rit. Achter de rug van Alaphilippe finishte de Colombiaan Diego Ochoa als derde, voor zijn meer bekende landgenoten Miguel Angel Lopez en Egan Bernal.

In het algemene klassement komt Rigoberto Uran terug aan de leiding, waar hij dinsdag al stond na winst van zijn team EF Education First in de ploegentijdrit. Hem en de rest van het peloton wacht vrijdag een etappe van 143 kilometer in grootstad Medellin.