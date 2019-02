Cardoen biedt jonge chauffeurs apparaatje aan dat hun rijgedrag dag en nacht monitort: "Niet Big Brother, wel kans op betaalbare autoverzekering"

Jonge chauffeurs die een nieuwe wagen bij autohandelaar Cardoen kopen, kunnen voortaan een uitzonderlijk voordelige autoverzekering afsluiten. Voorwaarde is wel dat ze een zogenaamde ‘safety stick’ in de wagen laten installeren, een apparaatje dat dag en nacht het rijgedrag van de nieuwbakken chauffeurs monitort. Wie zich niet aan de regeltjes houdt, verliest het recht op het gunsttarief.

Een gps-tracker in je wagen die 24 uur per dag monitort waar en hoe snel je rijdt? Dat is precies wat Cardoen voortaan aan klanten tussen de 21 en 30 jaar aanbiedt. “Niet om Big Brother te spelen ...