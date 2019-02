Arthur Van Doren, opnieuw de beste hockeyer ter wereld: “Ik had verwacht dat een andere Belg zou winnen”

Arthur Van Doren hoorde donderdag vanuit het Zwitserse skistation Champéry dat hij voor het tweede jaar op rij door de Internationale Hockeyfederatie (FIH) was verkozen tot Speler van het Jaar. De Antwerpenaar was enigszins verrast door de trofee. “Ik had verwacht dat hij dit jaar naar Simon Gougnard zou gaan”, liet Van Doren optekenen.

“Vorig jaar had de federatie me enkele weken van te voren laten weten dat ik had gewonnen, en ze hadden me uitgenodigd voor het gala in Berlijn”, legde Van Doren uit. “Dit keer werd ik pas om 15u00 (net als de rest van de wereld, red.) op de hoogte gebracht. Maar het blijft speciaal.”

Van Doren heeft nog enkele dagen vakantie alvorens hij de competitie in Nederland herneemt met Bloemendaal. “Net zoals vorig jaar heb ik weer veel felicitaties van ploegmaats ontvangen. We hebben de voorbije jaren een hechte groep uitgebouwd. Ik had verwacht dat de prijs dit jaar naar Simon Gougnard zou gaan. Hij speelde een uitzonderlijk sterke Wereldbeker en zou het zeker verdiend hebben.” Gougnard werd uiteindelijk tweede, op minder dan één procent van Van Doren.

“Onze ploeg is de voorbije jaren zoveel sterker geworden”, vervolgde Van Doren. “Dat merk je elke wedstrijd opnieuw. Telkens steekt er weer iemand anders bovenuit. Dat was enkele jaren geleden niet het geval. We blijven dan ook mikken op collectieve prijzen. Individuele prijzen zijn ook leuk, maar geen doel. Ik kom nu in een groepje uitzonderlijke spelers die de trofee meer dan één keer wonnen, zoals Jamie Dwyer en Teun de Nooijer. Dat maakt me fier, maar daar stopt het ook. De focus ligt op het EK dit jaar in Antwerpen en de Spelen in 2020 in Tokio.”