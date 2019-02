ROYALS. Kate Middleton straalt in sprookjesjurk. En Britse koninklijke familie maakt zich op voor nieuw huwelijk

Er viel de voorbije week heel wat te beleven in de wereld van de royals, maar het was vooral de immer stijlvolle Kate Middleton die in de schijnwerpers stond met adembenemende looks. Verder is er heuglijk nieuws voor fans van het Britse koningshuis, want er komt deze lente een nieuw huwelijk aan. En de bruidegom is geen onbekende… Alle nieuwtjes, weetjes en roddels uit adellijke kringen op een rij.

De voorbije week hebben we de hertogin van Cambridge Kate Middleton vaak in het openbaar zien verschijnen. Ze dook op tussen de wereldsterren op de rode loper van de Bafta Awards aan de zijde van haar man prins William. Voor de gelegenheid droeg ze een witte prinsessenjurk met asymmetrische schouderlijn van het Britse modehuis Alexander McQueen, hetzelfde label dat haar trouwjurk ontwierp. Woensdagavond verscheen ze opnieuw. Ze woonde het galadiner voor 100 Women in Finance bij het Londense Victoria & Albert Museum in een sprookjesachtige creatie van het Italiaanse Gucci met verschillende tinten oudroze.

Kate Middleton en prins William op de rode loper: dat is een en al glamour. Foto: Isopix

Hoewel de mooiste royal looks van de week van de brunette kwamen, viel schoonzus Meghan Markle ook op in een witter dan wit-outfit. Zij combineerde een witte rolkraagjurk van Calvin Klein met een bijpassende jas van de Britse Amanda Wakeley. Afwerken deed ze met een olijfgroene clutch en dito schoenen van Ralph Lauren.



LEES OOK. Paarse bloem vernoemd naar Meghan Markle

Meghan in een van haar mooiste zwangerschapslooks en prins Harry, eenzaam in de sneeuw op Valentijn

Op donderdag zat ook de wederhelft van de hertogin van Sussex, prins Harry, in het wit. In zijn geval ging het echter over de Noorse sneeuw, dus ver weg van zijn vrouw. Hij moest op Valentijn als Captain General of the Royal Marines naar het land voor een militaire oefening in Bardufoss. Ondanks het feit dat de twee hun eerste Valentijn als getrouwd koppel niet samen konden vieren, zag de prins er alsnog vrolijk uit in zijn camouflagepak. Dat kon iets te maken hebben met haar onrechtstreekse aanwezigheid. In een gebouwde iglo hing een trouwfoto van de twee op om het eventuele gemis te counteren…

Nieuwe bruiloft op de planning

De Britse royals mogen trouwens hun garderobe uitbreiden met feestelijke kledij, want er staat komende lente een nieuw huwelijk op de planning. Lady Gabriella Windsor, het nichtje van de Queen, zal deze lente haar jawoord geven aan haar verloofde Thomas Kingston. Dat heeft Buckingham Palace bevestigd. De plechtigheid gaat net als bij prins Harry en Meghan Markle en prinses Eugenie en haar Jack Brooksbank door in de St. George’s Chapel in Windsor. Daarna trekken de pasgetrouwden naar Frogmore House voor een receptie. De trouwerij wordt niet uitgezonden op de televisie en het is ook nog niet bekend wie zeker een uitnodiging mag verwachten.

Foto: ISOPIX

Denk je nu: “Ik heb die man eerder gezien”? Dat kan. Thomas Kingston valt behoorlijk in de smaak bij royals. Hij vormde eerder een koppel met Pippa Middleton. Volgens kenners zal zij zeker op de bruiloft aanwezig zijn. Middleton en haar man James Matthews nodigden het paar uit op hun eigen trouw in 2017.

Foto: ISOPIX

Kroonjuwelen in de vuilnisbak

Over naar Zweden, waar de kroonjuwelen die vorige week werden gevonden in een vuilnisbak in de buurt van hoofdstad Stockholm écht blijken te zijn. Het gaat om twee kronen en een rijksappel (een bol met een kruisje, red.) De sieraden behoorden ooit toe aan Karel IX van Zweden, die in 1611 overleed en zijn vrouw koningin Christina van Sleeswijk-Holstein-Gottorp, die in 1625 stierf. De juwelen, die samen 6 miljoen euro waard zijn, werden in juli vorig jaar uit de kathedraal van Strängnäs gestolen door een 26-jarige man. Hij is nu weer op vrije voeten.