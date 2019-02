Extreme turbulentie dwingt piloot tot noodlanding: vijf gewonden

Een vlucht van Delta Air Lines die op weg was naar Seattle heeft woensdag noodgedwongen een noodlanding moeten maken door extreme turbulentie. Op beelden is te zien hoe maaltijdkarretjes en valiezen op de grond liggen en passagiers steun zoeken bij elkaar.

De piloot van het vliegtuig had al snel door dat de turbulentie heel hevig was en besloot om een noodlanding te making in Reno, Californië. Daar landde het toestel veilig en werd de schade opgemeten, terwijl ook hulpdiensten ter plaatse kwamen.

Vijf mensen bleken gewond te zijn, waarvan er drie verdere verzorging nodig hadden in het ziekenhuis. De andere passagiers werden naar de luchthaven begeleid en zetten hun vlucht zes uur later verder.