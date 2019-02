Beloftevolle Italiaan schiet meteen raak voor Team Sky: Filippo Ganna wint tijdrit in Ronde van de Provence, twee Belgen in top-10

Filippo Ganna heeft donderdag de eerst etappe in de vierde editie van de Ronde van de Provence (cat. 2.1) gewonnen.

De Italiaan van Sky legde de tijdrit van 8,9 kilometer (net te lang voor een proloog, dus) in Les Saintes-Maries-de-la-Mer af in 10:05, negen seconden sneller dan de Nederlander Sebastian Langeveld. De Fransman Rémy Cavagna werd op tien seconden derde. Yves Lampaert finishte als zesde op negentien tellen. Met Sep Vanmarcke eindigde nog een tweede Belg in de top tien, hij deed er 24 seconden langer over dan Ganna.

Foto: BELGAIMAGE

Voor de 22-jarige Ganna, die de voorbije winter de overstap maakte van UAE Emirates naar Sky is het zijn eerste profzege. Het Italiaanse talent kroonde zich eerder tot vice-Europees kampioen tijdrijden in 2016, na de Duitser Lennard Kämna. Hij won dat jaar ook Parijs-Roubaix bij de beloften na een lange solo, voor onze landgenoot Jenthe Biermans die op een kleine minuut finishte, en behaalde verschillende titels op de baan.

Vrijdag staat een etappe van 191,6 kilometer op het programma, over een geaccidenteerd parcours en met in de finale de Route des Crêtes, een korte, maar stevige klim van 2,8 kilometer aan gemiddeld 9,8 procent, waarna het via een technische afdaling richting de finish loopt. Hoogstwaarschijnlijk verandert de leiderstrui dan van schouder.

De eindwinst in de Franse rittenkoers ging vorig jaar naar de Fransman Alexandre Geniez.

Uitslag:

1. Filippo Ganna (Ita/Sky) in 10:05

2. Sebastian Langeveld (Ned) op 0:09

3. Rémi Cavagna (Fra) 0:10

4. Jasha Sütterlin (Dui) 0:15

5. Kasper Asgreen (Den) 0:18

6. Yves Lampaert 0:19

7. Benjamin Thomas (Fra) 0:20

8. Owain Doull (GBr) 0:21

9. Sep Vanmarcke 0:24

10. Yoann Paillot (Fra) 0:25

...

13. Jimmy Janssens 0:25; 40. Tim Declercq 0:41; 47. Xandro Meurisse 0:44; 48. Stijn Devolder 0:46; 54. Pieter Serry 0:48; 55. Dries De Bondt 0:48; 59. Philippe Gilbert 0:51; 61. Jonas Rickaert 0:52; 102. Frederik Backaert 1:09; 107. Otto Vergaerde 1:10; 110. Ludwig De Winter 1:12; 114. Laurens De Vreese 1:14; 118. Joeri Stallaert 1:16

