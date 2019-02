Rolt jouw bedpartner ’s nachts steeds naar jouw kant? Geen nood, autoconstructeur Ford heeft de oplossing

Waarvoor veiligheidssystemen in de auto al niet kunnen dienen. Slapers die steevast naar de kant van hun bedpartner rollen, blijven vanaf nu netjes aan hun kant van het bed. Autoconstructeur Ford ontwikkelde een bed dat gebruikmaakt van de rijstrookassistent die er voor zorgt dat een auto netjes binnen de witte lijnen blijft.

In de auto-industrie is de zogenoemde Lane Keeping Aid al een tijdje ingeburgerd. Het systeem zorgt ervoor dat een onoplettende automobilist niet ongemerkt over de witte lijnen rijdt en een zwaar ongeval ...