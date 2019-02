Niels Destadsbader en Cath Luyten zijn de meest gegeerde bekende Vlamingen

In het kader van Valentijn ging Radio 2-presentatrice Kim Debrie in het programma Miss Cupido op zoek naar de meest gegeerde BV’s. Daaruit blijkt dat dames het liefst op een romantische date zouden gaan met zanger, acteur en presentator Niels Destadsbader. Mannen willen het liefst een afspraakje met presentatrice Cath Luyten.

Niels Destadsbader klopt zijn collega-zanger Koen Wauters nipt en staat zo al voor het tweede jaar op rij helemaal bovenaan de lijst van meest gegeerde Vlamingen. Hij heeft er naar eigen zeggen het raden naar waarom hij opnieuw als favoriete date wordt gekozen.

“Ik hoop dat mensen mij leuk en lief vinden en als zij dat vinden... vind ik hen ook leuk en lief.” Hij snapt overigens helemaal dat mannen het liefst op zwier willen met Cath Luyten. “Ik had ook op haar gestemd.” Voor wie benieuwd is naar zijn plannen op 14 februari: hij viert in het gezelschap van zijn adoptiehondje Nona en plant ook nog eens langs zijn ouders en zijn stamcafé te gaan.

Voor Cath Luyten, die Valentijn thuis viert met haar vriend, is het de eerste keer dat ze bovenaan de lijst prijkt. Dat betekent dat nieuwsanker Goedele Wachters de fakkel moet doorgeven. “Gelukkig is het radio en ziet niemand me blozen”, reageert Luyten.

Bekijk hieronder de top vijf met meest begeerlijke vrouwelijke en mannelijke BV’s:

Mannen

1. Niels Destadsbader

2. Koen Wauters

3. Christoff

4. Bart Peeters

5. Jeroen Meus

Vrouwen

1. Cath Luyten

2. Maaike Cafmeyer

3. Britt Van Marsenille

4. Nathalie Meskens

5. Dina Tersago