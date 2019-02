Colombiaanse sprintbom Fernando Gaviria gooit handdoek voor eigen volk

De Ronde van Colombia (2.1) moet verder zonder een van zijn trekpleisters. Topsprinter Fernando Gaviria besliste donderdag niet te starten in de derde etappe. Volgens zijn ploeg UAE Emirates heeft de Colombiaan een virale infectie aan de luchtwegen.

Gaviria werd vooraf aangekondigd als een van dé kanshebbers op ritwinst in Colombia. Vorig jaar won hij drie etappes in eigen land. Maar woensdag gaf de sprinter niet thuis in de eerste massasprint, gewonnen door zijn landgenoot Alvaro Hodeg (Deceuninck-Quick.Step).