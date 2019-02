Onduidelijk of observatie met camera’s wettelijk was: groot wietproces moet worden overgedaan

Halen / Maaseik / As / Dilsen-Stokkem / Maasmechelen / Opglabbeek / Riemst / Lanaken -

Een proces over het opzetten van 14 wietplantages waarbij celstraffen tot 10 jaar werden uitgesproken, moet worden overgedaan. Het Hof van Cassatie verbrak namelijk het arrest omdat niet duidelijk is of een observatie met camera’s en fototoestellen die werden gebruikt om binnen te kijken in het huis en binnenkoer van het Maaseikse kopstuk van de bende wel wettelijk is verlopen.