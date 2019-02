Een 46-jarige Truienaar is donderdag in de Hasseltse rechtbank veroordeeld tot 1.200 euro boete omdat hij een chihuahua vanop de eerste verdieping uit een raam heeft gesmeten.

Op 14 juni 2016 had de man, die een gevangenisverleden heeft, ruzie met zijn vrouw over het hondje. Hij had het diertje vast en wou de chihuahua niet afgeven. Getuigen zagen daarop hoe hij de hond uit ...