Zo maak je je witte sneakers klaar voor de lente

De lente komt stilaan in zicht, tijd om je witte sneakers een belangrijker plekje in je schoenenkast te geven. Met deze handige hacks zijn je witte sneakers klaar voor volgend seizoen!

Preparation is key

Ben je van plan om je sneakers na een lange tijd terug te beginnen dragen? Verwissel de veters (geloof ons, je sneakers zien er in geen tijd splinternieuw uit) en behandel ze met een kwaliteitsvolle water-en vuilafstotende spray. Oppervlakkige vlekken op je leren sneakers krijg je weg door een beetje old school Vaseline of witte azijn op de vlek te wrijven met een droge doek. Vlek op je canvas exemplaren? Ga dan hetzelfde te werk met een kleine hoeveelheid babyshampoo.

Lastige vlekken

Witte sneakers die er een beetje dof uitzien of last hebben van hardnekkige vlekken? Gebruik een natte (zachte) spons en een beetje ossengalzeep om over je schoenen te wrijven. Nachtje laten inwerken en klaar! Tip: maak wel je hele (leren) schoen nat, anders vergroot je het risico op kringen. Last but not least: hardnekkige vlekken kan je makkelijk verbergen door witte nagellak te gebruiken. Handig, toch? Om je schoenen helemaal lente-proof te maken kan je onaangename geurtjes te lijf gaan: een buideltje lavendel kan wonderen doen.