Op bezoek geweest bij kinesist in 2016 of 2017? Dan heeft u nog wat geld tegoed!

HASSELT - Wie zich in 2016 en 2017 heeft laten behandelen door een ‘gedeconventioneerde’ kinesitherapeut, kan een terugbetaling opvorderen van de overheid. Dat is het gevolg van een arrest van de Raad van State, die beroepsorganisatie Axxon gelijk geeft in een procedure tegen het RIZIV omtrent het tariefakkoord van 2016 en 2017. Ongeveer één op drie Vlaamse kinesisten was in die jaren gedeconventioneerd.