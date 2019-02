Waarom Belgen Heineken niet lusten, maar het bier internationaal wel gigantisch groeit

Heineken is in tien jaar tijd nooit zo hard gegroeid als vorig jaar. De verkoop van het Nederlandse pilsbier steeg in 2018 met 7,7 procent. Hoe komt het dat wij Belgen Heineken niet lusten, maar het biertje internationaal wel gigantisch groeit? “Heineken heeft de foute keuze voor het groene flesje gemaakt, waardoor de smaak sneller achteruit gaat”, zegt zytholoog Maarten van Leeuwarden. “Anderzijds zet Heineken wereldwijd in op goede marketing.”