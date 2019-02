TIPS. Haal de lente in huis en trouwen op z'n Belgisch

Elke week tippen lifestyleredactrices Tinnie en Hanne trends, places to be en de leukste hebbedingen.

Lentefrisse look



De Zweedse modeketen & Other Stories pakt deze lente uit met een nieuwe beautycollectie en daarin spelen zachte tinten roze een hoofdrol. Met dit kleurenspel in je make-up knipoog je naar de ongedwongen glamour op de rode loper van weleer. Maken onder meer deel uit van de lijn, die vanaf februari verkrijgbaar is: de créme highlighter ‘Lilac Motion’ (12 euro), lippenstiften met klinkende namen ‘Sude Turbinado’ en ‘Luminary Swoon’ voor 15 euro. Meer info: www.stories.com

Trouwen op z’n Belgisch

De Belgische ontwerpster Karolien Verstraeten opent in hartje Antwerpen haar ‘Jardin d’Amour’, waar Belgische bruidsmode - van jurken tot accessoires - samenkomen onder een dak. Je vindt er onder meer juwelen van Elisa Lee en allerlei hebbedingen voor je aanstaande man van Comme Les Loups. Of zocht je nog een visagiste of fotograaf? Kortom: alles voor de trouwdag van je dromen in stuks van eigen bodem. Meer info: www.jardindamour.be

Een parfum voor je huis

De dagen worden stilaan weer langer en straks wil je misschien je huis helemaal klaarmaken voor de komende lente. Een fris geurtje daarbij gewenst? Dan is de home fragrance ‘Verveine 32’ van het Amerikaanse merk Le Labo misschien wat je zoekt. Je ruikt een mengeling van cederhout en een aardachtige geur, die vertrekt van citroenverbena. De hoofdnoten bevatten zeste van limoen, eucalyptus, galbanum en verbena. Kostprijs: 63 euro. Meer info: www.lelabofragrances.com

Jarige juwelen

Hiep, hiep hoera voor Souvenirs de Pomme. Het Belgische juwelenmerk van Delphine Cordie bestaat dit jaar tien jaar. De ideale gelegenheid dus om haar sieraden - van halskettingen tot oorbellen - in de schijnwerpers te plaatsen. Wat begon als een ode aan haar grootmoeder Paule-Marie met eigenzinnige stuks, is uitgegroeid tot vier nieuwe collecties per jaar met kleurrijke statementjuwelen als gevolg. Setje oorbellen al vanaf 95 euro. Meer info: www.souvenirsdepomme.be