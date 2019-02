Guy Swinnen neemt afscheid van Willy Willy: “Op de MIA’s hebben we mekaar nog een laatste knuffel gegeven”

Willy Lambregt (59), beter bekend als Willy Willy, leadgitarist van The Scabs, is woensdagavond overleden aan de gevolgen van kanker. Dit in het bijzijn van zijn beste vriend, Scabs-zanger Guy Swinnen (58). Vorige week nam Willy op de uitreiking van De MIA’s in naam van de band nog een Lifetime Achievement Award in ontvangst. Het was zijn laatste publieke optreden. Guy Swinnen (58) verloor niet alleen zijn gitarist, maar ook zijn beste vriend. “Ik weet even niet hoe het nu verder moet zonder hem”, zegt hij.