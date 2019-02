Afscheid van ‘Dertigers’ en ‘De Dag’, of liever het archief in met Van Herreweghe? Dit is er vanavond op uw tv

Een laatste keer ‘Dertigers’, een vleugje tv-nostalgie met Steven Van Herreweghe, een onopgeloste ‘Cold Case’ of twee spannende fictiereeksen? Vanavond wordt het kiezen geblazen, want de zenders werpen op deze donderdag toch wel wat stevige kijkcijferwapens in de strijd. Dit zijn de programma’s die u vanavond niet mag missen.