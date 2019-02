Red Lions worden ook individueel beloond: vier Belgen bekroond met belangrijkste hockeyprijzen ter wereld

De wereldtitel van de Red Lions in het Indiase Bhubaneswar heeft zich ook internationaal vertaald in de jaarlijkse onderscheidingen. Liefst vier man wordt bekroond op de Hockey Star Awards, de meest prestigieuze onderscheiding in de hockeywereld.

Arthur Van Doren volgt zichzelf op als Speler van het Jaar, bondscoach Shane McLeod is de Coach van het Jaar, Vincent Vanasch volgt zichzelf op als Doelman van het Jaar en Arthur De Sloover is genomineerd als Belofte van het Jaar,

De Hockey Star Awards zijn de meest prestigieuze onderscheiding in de hockeywereld, vergelijkbaar met de Ronaldo’s en de Messi’s van deze wereld die een Gouden Bal in de wacht slepen in het voetbal.

Vanasch en De Sloover waren helemaal overdonderd. Met een smoesje werden ze naar het nationaal hockeycentrum in Kontich gelokt, niet wetende dat ze de prijs zou krijgen. McLeod en Van Doren konden niet aanwezig zijn.