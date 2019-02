Veertiger krijgt financiële problemen door huidziekte: “Cannabisplantage als bijverdienste”

Dilsen-Stokkem -

Een invaliditeitsuitkering van 1.500 euro was volgens de veertiger uit Dilsen-Stokkem een te krap budget om de maand rond te komen. Toen de man een zware huidziekte kreeg, moest hij noodgedwongen stoppen als zelfstandige. Om wat bij te verdienen installeerde hij een cannabisplantage in de kelder van een geërfde woning in Maaseik. “Uiteindelijk was de oogst mislukt en heeft dit alles me in nog meer problemen gebracht” zo klonk het bij de man die achttien maanden cel en een geldboete van 8.000 euro riskeert.