Primeur in Belgische sport: na de gele, de rode, de groene nu…. de blauwe kaart (en duimpje omhoog)

Schrik niet als vanaf dit weekend de ref in de hoogste hockeyklasse geen gele, geen rode, geen groene maar … een blauwe kaart bovenhaalt. Niet om te bestraffen, maar integendeel om te belonen, op de juiste momenten.

Het is de eerste kaart in de sport die fair-play beloont. “We hebben meteen bewust gestart op het hoogste niveau. Het is niet de bedoeling om bij elke handshake een blauwe kaart te geven, wel over uitzonderlijke handelingen van fair-play en respect”, zegt Denis Van Damme, woordvoerder van de hockeybond. “We weten niet of iedereen dit een topidee zal vinden, maar we willen wel tonen dat we het menen en het een kans geven. Bijvoorbeeld: als een tegenstander een goal scoort maar daarbij een fout maakt en de speler die een fout maakt, toegeeft dat hij een fout maak en het doelpunt wordt afgekeurd. Er zullen dus veel minder wedstrijden zonder dan met een blauwe kaart zijn”

Belangrijk: de blauwe kaart heeft dus geen repressief karakter. “In tegendeel, ze zal de scheidsrechters in staat stellen om uitzonderlijke uitingen van respect en fair-play te belonen. In alle sporten blijven die prachtige momenten soms beter bij dan de andere.” De ref fluit, geeft een blauwe kaart vergezeld van een duimpje omhoog.

Totnogtoe zijn de gele, de rode en de groene kaart in omloop in hockey, die telkens een bestraffend karakter hadden. De gele kaart betekent vijf minuten van het veld, een rode is meteen buiten. De groene kaart is een waarschuwing, en dan moet een speler twee minuten van het veld.