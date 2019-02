Kate Middleton over het moederschap: "Ik was naïef"

Tijdens een conferentie over mentale gezondheid op woensdag heeft Kate Middleton zich uitgesproken over haar eigen twijfels over het moederschap. "Ik was erg naïef toen ik voor het eerst zelf moeder werd," benadrukte ze tijdens een rondetafelgesprek. "Ik zag nog niet in hoe belangrijk de eerste levensjaren van een kind zijn."

Kate Middleton bezocht op woensdag in Londen een conferentie over de mentale gezondheid van kinderen en de rol van het onderwijs. De hertogin zet zich al enkele jaren in voor organisaties ten voordele van de mentale gezondheid van de allerkleinsten. Ze sprak er het publiek toe en bedankte de vele aanwezige hulpverleners voor hun dagelijkse inzet.

Op woensdagavond maakte de hertogin ook nog haar opwachting in het Victoria & Albert Museum in London voor het galadiner '100 Women in Finance', dat businessvrouwen in de bloemetjes zet.