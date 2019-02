Aangeslagen dertiger voor rechter omdat hij online wapen bestelde: “Zo, zó stom geweest!”

Bree -

Een 31-jarige man uit Bree riskeert een celstraf van drie maanden en een geldboete van zeshonderd euro, beiden met uitstel, omdat hij op het internet een vergunningsplichtig wapen kocht. De man stond helemaal verslagen voor de Tongerse rechter. “Het was een heel stomme, impulsieve beslissing”, zo klonk het. “En geloof me, mijn vrouw heeft me hiervoor al genoeg gestraft.”