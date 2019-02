Greg Van Avermaet en Oliver Naesen zijn Belgische blikvangers in jubileumeditie Ronde van Oman

In Al Sawadi Beach wordt zaterdag de tiende editie van de Ronde van Oman (2.BC) op gang getrokken. Titelverdediger Alexey Lutsenko is opnieuw van de partij voor Astana en doet een gooi naar een tweede eindzege. Van Belgische zijde wordt het uitkijken naar de prestaties van Greg Van Avermaet, die er vorig jaar een rit won, en Oliver Naesen. Beide renners bereiden zich in Oman voor op het klassieke voorjaar.

“Deze rittenkoers is voor ons de eerste wedstrijd van het jaar”, aldus Franck Perque van ASO. “Het wordt een speciale editie, onze tiende jaargang en we zijn blij dat we opnieuw hier een mooie koers mogen organiseren in een aantrekkelijk fietsland, doorheen mooie landschappen.”

Het deelnemersveld heeft wel wat te lijden onder de concurrentie met de Ronde van Colombia, de Ronde van de Provence en enkele rittenkoersen in Spanje en Portugal die volgende week starten. Er is ook de UAE Tour die op 25 februari start en waar een rist grote namen van de partij zijn. Zo zijn er van de achttien deelnemende ploegen slechts zeven WorldTourteams van de partij: CCC Team, Team Dimension Data, Astana, UAE Team Emirates, AG2R, Katusha en Bahrein-Merida, terwijl dat er vorig jaar nog negen waren. Topper zoals Tom Dumoulin (in 2016 aanwezig), Chris Froome (eindwinnaar in 2013 en 2014), Vincenzo Nibali (eindwinnaar in 2016) en Romain Bardet, derde in 2016, zijn niet present. Ook bij de klassieke renners is het deelnemersveld vrij beperkt, behalve Niki Terpstra, Alexander Kristoff, Oliver Naesen en Greg Van Avermaet.

“Voer voor punchers”

Vorig jaar won de olympische kampioen de derde rit, met aankomst op de Wadi Dayqah Dam. Ook nu vindt hij in Oman drie ritten met een aankomst die hem wel moet liggen. “De tweede, derde en vierde rit is voer voor punchers”, klinkt het bij Perque. “Kansen dus voor Sonny Colbrelli, Magnus Cort Nielsen, Sonny Colbrelli, Oliver Naesen en Rui Costa.” Verder zijn de sprinters aan zet in de openingsrit en de slotrit. “Nacer Bouhanni, André Greipel, Bryan Coquard en Alexander Kristoff strijden dan wellicht om de dagzege.”

De koninginnenrit ligt op dag vijf, de etappe naar Green Mountain waar het eindklassement ongetwijfeld zal beslecht worden. Vorig jaar was Miguel Angel Lopez, nu aan het werk in de Ronde van Colombia, er aan het feest, en finishte ploegmaat Lutsenko in dezelfde tijd en verzekerde hij zich toen van de leiderstrui. Nu zal hij moeten afrekenen met Jesus Herrada, vorig jaar vierde op een halve minuut, Mathias Frank, Domencio Pozzovivo, Brandon McNulty.

Van Belgische zijde is het dus uitkijken naar Greg Van Avermaet en Oliver Naesen. Verder zijn met Sport Vlaanderen-Baloise, Wanty-Groupe Gobert waar Bart De Clercq zijn eerste wedstrijd van het jaar rijdt na een jaar zonder competitie en met kunstheup, en Wallonie-Bruxelles drie Belgische teams van de partij. Zowel Deceuninck-Quick.Step als Lotto Soudal zijn niet in Oman. Met Roompot-Charles staat nog een halve Belgische ploeg aan de start.