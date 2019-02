McLaren presenteert oranje-blauwe F1-bolide

Het McLaren F1 team heeft haar nieuwe F1-bolide op haar hoofdkwartier in Woking voorgesteld. Gisteren kreeg een select publiek, waaronder heel wat McLaren-fans die waren uitgenodigd, de wagen al te zien. De MCL34 moet het McLaren F1 team opnieuw dichter bij de top van de Formule 1 zien te brengen.

Voor de laatste F1-titel die door een F1-piloot van McLaren werd behaald moeten we teruggaan naar 2008, toen Lewis Hamilton zijn eerste wereldtitel in de Formule 1 veroverde. Voor de laatste constructeurstitel van McLaren moeten we zelfs tien jaar verder teruggaan naar 1998, het jaar waarin Mika Hakkinen zich tot kampioen kroonde.

Inderdaad, McLaren is al lang niet meer het roemrijke F1-team van vroeger. De voorbije jaren verliepen bijzonder teleurstellend en vooral de overstap naar motoren van Honda draaide uit op een drama. Het resulteerde in 2017 zelfs in een dramatische negende plaats in het constructeurskampioenschap.

Vorig jaar maakte McLaren de overstap naar motoren van Renault en de verwachtingen waren waren hooggespannen. Onze landgenoot Stoffel Vandoorne en tweevoudig F1-kampioen Fernando Alonso slaagden er met de door Renault-motoren aangedreven MCL33 echter niet in om de verhoopte grote sprong vooruit te zetten.

Met een zesde plaats in het constructeurskampioenschap besloot Fernando Alonso om afscheid te nemen van zijn geliefde Formule 1 terwijl Stoffel Vandoorne aan de kant werd geschoven voor het 19-jarige Britse racetalent Lando Norris. Vandoorne is sinds eind vorig jaar actief in de Formule E, de elektrische tegenhanger van de Formule 1 en is ook simulatorrijder bij het Mercedes F1 team.

Naast Lando Norris zal het rijdersduo bij McLaren bestaan uit Carlos Sainz jr, de zoon van rallylegende Carlons Sainz. Norris en Sainz wacht de zware taak om McLaren op zijn minst opnieuw aansluiting te doen vinden met de top van de Formule 1.

Veel zal echter afhangen van het feit of de wagen die McLaren dit jaar wist te bouwen eindelijk snel genoeg zal zijn. Mooi ziet de McLaren MCL34 er alvast uit, nu nog zien of hij ook snel is ...

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: