Modeontwerper Philipp Plein krijgt kritiek op show en toont zich dan van zijn slechtste kant

De Duitse modeontwerper Philipp Plein heeft op maandag 11 februari zijn nieuwste herfstcollectie getoond op de catwalk in New York. Die viel niet in de smaak van de Amerikaanse modejournaliste Alexandra Mondalek, die dat duidelijk laat blijken in haar review op Fashionista. Dat is niet naar de zin van Plein zelf. De man vond er niets beters op dan te lachen met de journaliste haar voorkomen.

Foto: Photo News

Volgens Mondalek was er een en ander mis met de show. Zo vond ze het niet leuk dat Plein hintte naar een optreden van Kanye West op de catwalk, maar dat de rapper nergens te bespeuren was. Het publiek bleef teleurgesteld zitten. Althans, als de mensen al konden zitten. Want volgens Mondalek was er bij de “gedesoriënteerde” show slechts plaats voor ten hoogste twee derde van de gasten. Dan gaat de modejournaliste over tot de essentie: de collectie zelf. Ook daarover heeft ze geen goed woord. “Die is samengesteld met hits van andere ontwerpers uit afgelopen seizoenen”, staat er te lezen. Ze herinnert zich ook een “ “bijzonder afschuwelijk kostuum, bestaande uit een zwart lederen korset, minirok met ruches en Yeti-laarzen .”

Bodyshaming

Philipp Plein kreeg de snedige review onder ogen en trok stevig van leer tegen de vrouw op een sarcastische toon. “Ik hou ervan wanneer journalisten objectief en betrouwbaar zijn, zeker als ze slecht schrijven na een modeshow omdat ze geen eten hebben gekregen”, staat er te lezen op een screenshot van de review met een etend mannetje erbij.

Daar liet Plein het niet bij. Hij zocht een foto van Mondalek op, die vroeger enkele kilo’s zwaarder was, en maakte haar belachelijk bij zijn 1,6 miljoen volgers. “De volgende keer zorg ik ervoor dat je zeker genoeg eten krijgt. Ik beloof het”, stond er te lezen in zijn verhaal, dan intussen al van Instagram is gehaald.

Fragiel ego

Mondalek kon een screenshot maken van zijn reactie en laat op haar beurt via de sociale mediasite weten dat Plein allesbehalve professioneel vindt. “Hij viel me aan op zo’n afschuwelijke, persoonlijke manier omdat ik zijn event en kleren niets vond. Bodyshaming is nooit oké, en al zeker niet met iemand die zon’ platform heeft. Ik hoop dat je trots bent op jezelf omdat je iemand pijn kan doen die met haar lichaamsbeeld sukkelt .” Mondalek, die vanuit alle hoeken van de wereld steun krijgt, sluit af met een conclusie over Plein. “Hij is vrouwenhater met een fragiel ego.”

Een model tijdens het Plein-defilé Foto: Photo News

