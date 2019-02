Parket vraagt drie jaar cel voor verdachte vluchtmisdrijf 16-jarige fietser

Peer -

“Hoe kon u rustig gaan slapen in warm bed terwijl onze zoon in de gracht moest creperen zonder familie en zonder afscheid te nemen? Wat voor mens ben jij? Wij kunnen niet begrijpen dat u niets gedaan heeft om onze zoon te redden”, sprak de moeder op een zeer emotioneel proces rond het vluchtmisdrijf waarbij de 16-jarige Dylan Aendekerk in Peer omkwam. Het parket vorderde donderdag in de Genkse politierechtbank drie jaar cel en twee jaar rijverbod voor de verdachte, die een straat verder woont dan Dylans ouders.