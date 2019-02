Rockmuzikant Ryan Adams beschuldigd van seksuele intimidatie, onder anderen door ex-vrouw en ex-verloofde: “Ik ben geen perfecte man”

Verschillende vrouwen beschuldigen muzikant Ryan Adams van manipulatief gedrag dat telkens een gelijkaardig patroon volgde: hij beloofde hun muzikale carrière te helpen, benaderde hen dan seksueel en als ze hem afscheepten, nam hij wraak door hun carrière te bemoeilijken. Dat bericht de Amerikaanse krant ‘The New York Times’. Adams ontkent alle aantijgingen.

Ryan Adams (44) is een gerespecteerde artiest. In zijn muzikale carrière die twee decennia overspant, heeft hij zestien albums uitgebracht en zeven Grammy-nominaties op zijn naam geschreven. In 2015 maakte hij furore bij een breed publiek met zijn cover van het volledige album ‘1989’ van Taylor Swift. In datzelfde jaar speelde hij op Rock Werchter, in 2017 stond hij nog op Pukkelpop.

Adams op Pukkelpop in 2017. Foto: Raymond Lemmens

Adams werkt geregeld samen met andere artiesten, praat graag rechtstreeks met fans via sociale media en houdt ervan om jonge vrouwelijke artiesten te begeleiden en promoten, en hun carrière te lanceren mede dankzij zijn naam. Maar volgens verschillende vrouwen zit daar een patroon van manipulatief en agressief gedrag achter.

Zeven vrouwen – onder wie zijn ex-vrouw en ex-verloofde – en ruim een tiental medewerkers hebben in gesprekken met The New York Times beschreven hoe Adams carrièrekansen beloofde terwijl hij met hen flirtte. Gingen ze niet op zijn avances in of liep de relatie mis, dan werd hij dominant en wraaklustig, trok hij zijn beloftes in en viel hij de vrouwen verbaal en emotioneel lastig.

The New York Times kon duizenden berichten inkijken en volgens de krant worden de beschuldigingen ook bevestigd door familieleden of vrienden die getuige waren.

Ava (14 jaar)

Een van Ryan Adams’ “slachtoffers” was Ava. In 2013 zou Adams online beginnen praten zijn met de toen 14-jarige fan, die aan haar carrière als basgitarist aan het werken was. Hun gesprekken over muziek en hoe Adams een muziekgroep met haar zou kunnen producen, werden sexting, maandenlang, toen ze 15 en 16 jaar was. Adams vroeg haar in de berichtjes wel meermaals naar haar leeftijd, en soms loog Ava dat ze ouder was, maar hoewel hij niet overtuigd leek dat ze 18 was, ging het sexten toch door. Ze hadden ook videogesprekken via Skype, die seksueel getint waren en waarbij Adams naakt was, vertelt Ava. Hij vroeg haar de gesprekken geheim te houden en zei dingen als: “Als mensen ervan wisten, zouden ze zeggen dat ik zoals R Kelly was, LOL.”

Volgens Adams’ advocaat Andrew B. Brettler herinnert de zanger zich die gesprekken over “andere dingen dan muziek” niet en ontkent hij dat hij ongepaste seksuele communicatie had met iemand van wie hij wist dat ze minderjarig was. De advocaat toonde zelfs foto’s van Ava uit die periode en zei dat ze er “ongeveer 20” uitzag.

Ava vertelt dat ze zich na verloop van tijd ongemakkelijk begon te voelen over hun ongelijke dynamiek, en dat het idee dat ze met mensen zou moeten slapen om haar carrière vooruit te helpen haar helemaal af deed zien van het idee muzikante te worden. Ze trad nooit meer op.

Phoebe (20 jaar)

Phoebe Bridgers. Foto: Photo News

Phoebe Bridgers was 20 jaar toen Ryan Adams haar in 2014 uitnodigde in zijn studio. “Er hing een mythologie rond hem”, vertelt zij. “Het leek alsof hij de kracht had om mensen vooruit te doen brengen.” Adams was naar eigen zeggen onder de indruk van haar muzikaal talent en wilde haar single uitbrengen bij zijn label. Maar terwijl ze daarover gesprekken voerden, stuurde Adams haar flirterige sms’en en begonnen ze een romance. Hij beloofde haar dat ze in zijn voorprogramma zou mogen spelen en vertelde haar moeder dat het een unieke kans was om iemand als hem te hebben die voor haar zorgde.

In de weken daarop gedroeg Adams zich verstikkend. Hij liet Phoebe geen seconde met rust, eiste dat ze hem bewees waar ze was, of dat ze activiteiten zou verlaten om telefoonseks met hem te hebben en dreigde zelfmoord te plegen als ze niet meteen antwoordde. Toen Phoebe de relatie beëindigde, weigerde Adams aanvankelijk nog de muziek die ze hadden opgenomen uit te brengen en haar in zijn voorprogramma te laten spelen. Toen dat toch doorging, vroeg hij Phoebe op de eerste dag om iets naar zijn hotelkamer te brengen, waar hij “compleet naakt” zat te wachten. Adams ontkent dat via zijn advocaat.

Andere vrouwelijke artiesten beschrijven gelijkaardige verhalen over agressieve avances gevolgd door dreigementen met professionele wraak.

Ex-vrouw en ex-verloofde

Mandy Moore was van 2009 tot 2016 getrouwd met Adams. Foto: BELGAIMAGE

Ook Adams’ ex-vrouw, zangeres en actrice Mandy Moore, onder meer bekend van de serie ‘This Is Us’, beschuldigt de zanger ervan muziek als een middel van controle gebruikt te hebben. Hij zou haar tijdens hun relatie tegengehouden hebben om met andere producers of managers te werken en zo de macht hebben gegrepen over haar muziekcarrière, maar beloofde opnames dan geannuleerd hebben. Haar laatste album bracht ze kort na hun huwelijk uit. “Zijn controlerende gedrag blokkeerde mijn vermogen om nieuwe connecties te maken in de muziekwereld.”

De twee scheidden na zes jaar huwelijk in 2016. Via zijn advocaat noemt Adams haar beschrijving van hun relatie “compleet inconsequent met zijn visie” erop en zegt hij dat hij haar “welverdiende professionele succes steunde”.

Megan Butterworth was verloofd met de singer-songwriter. Foto: Photo News

Adams’ ex-verloofde Megan Butterworth beschrijft hem eveneens als controlerend, agressief en iemand die overging tot emotioneel misbruik, wat Adams via zijn advocaat ontkent. Volgens Butterworth isoleerde hij haar sociaal en professioneel tijdens hun relatie. Toen ze hem in 2018 verliet, bombardeerde hij haar met berichten en telefoontjes, vol smeekbedes en scheldtirades, en dreigde hij met zelfmoord en rechtszaken.

De vrouwen ontdekten onlangs dat ze gelijkaardige ervaringen meemaakten met Adams en praten en ondersteunen elkaar nu. Ze besloten publiek te spreken in de hoop anderen te beschermen, zeggen ze.

Verontschuldiging en ontkenning

Adams verklaart via zijn advocaat dat hij de macht niet had om carrières te maken of kraken, en ontkent de “extreem serieuze en zonderlinge” beschuldigingen. Hij ziet de vrouwen als ontstemde personen die Adams de schuld proberen te geven voor hun teleurstellingen en hem willen schaden.

Sinds de publicatie van het artikel op de website van The New York Times, heeft Adams zich via Twitter verontschuldigd voor wie hij “onopzettelijk heeft gekwetst”, maar stelt hij ook de waarheid van het artikel in vraag.

I am not a perfect man and I have made many mistakes. To anyone I have ever hurt, however unintentionally, I apologize deeply and unreservedly. — Ryan Adams (@TheRyanAdams) 13 februari 2019

But the picture that this article paints is upsettingly inaccurate. Some of its details are misrepresented; some are exaggerated; some are outright false. I would never have inappropriate interactions with someone I thought was underage. Period. — Ryan Adams (@TheRyanAdams) 13 februari 2019