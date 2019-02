Shannen Doherty openhartig over haar strijd tegen kanker

Shannen Doherty (47) kampte vier jaar geleden met borstkanker. Op haar sociale media deelde ze haar onfortuinlijke strijd met haar vele volgers. In een interview met het tijdschrift Health spreekt ze opnieuw openhartig over de invloed van deze ziekte.

In 2015 kreeg Shannen Doherty de verwoestende diagnose, die haar hele leven op zijn kop zette: borstkanker. De actrice deelde haar strijd op haar sociale media, waar ze volop haar persoonlijke ervaringen deelde. In een recent interview met het tijdschrift Health sprak ze opnieuw openhartig over haar ziekte.

"Ik herinner me dat ik in de douche mijn haar waste en dat het plots in plukken uitviel", vertelt ze. "Ik begon te roepen om mijn moeder. Dat moment was zwaarder dan alle operaties. Toen besefte ik wat me echt overkwam." De actrice deelde op Instagram een video waarop te zien is hoe een vriendin vervolgens haar lange haren afscheert.

Chemo zorgde er ook voor dat de actrice gewicht bijkwam en dat ze zichtbaar verouderde, omdat ze in de menopauze terechtkwam. Persoonlijk vond ze de littekens die ze aan de mastectomie en de daaropvolgende reconstructieve operatie overhield het moeilijkst om te aanvaarden. "Mijn perceptie van wat sexy is, is ondertussen veranderd", benadrukte ze. "Nu staat sexy voor mij voor kracht. Sexy staat voor kwetsbaarheid. Sexy staat voor gratie."

Volgens de actrice is ook haar huwelijk flink onder druk gezet toen ze ziek was. Ze herinnert zich dat haar man haar smeekte om haar niet te verlaten op het moment dat ze te zwak was om zelfs maar haar hoofd op te heffen. "Kurt en ik hebben de ergste dingen die een koppel kan overkomen overleefd. Meer zelfs, we zijn er sterker eruitgekomen."