Vijfde leerjaar Europaschool bezoekt Provinciehuis

Kolderbos

Genk - De leerlingen van het vijfde leerjaar van de Europaschool brachten vorige week een bezoekje aan het Provinciehuis.

"We hebben geleerd hoe het provinciehuis werkt en hoe het gaat in de raadzaal. We kregen allemaal een taak die we moesten uitvoeren", klinkt het bij de leerlingen van de Europaschool. "We hebben ook geleerd over Limburgse streekproducten en buitenlandse producten. We mochten toen allemaal een stukje Hasseltse speculaas proeven. De maquette van het Provinciehuis was heel indrukwekkend en daar bekeken we waar we waren binnengekomen. We hebben ook bij het hart van Limburg gestaan. Dat is het symbool van de provincie. Je kan er verschillende dingen in herkennen, zoals een hart, maar ook de L van Limburg bijvoorbeeld."