Hema stopt met het gebruik van wegwerpbaar plastic

De Nederlandse warenhuisketen Hema stopt in 2020 al volledig met het gebruik van plastic rietjes en wattenstaafjes. Dit najaar zullen de plastic rietjes langzaam vervangen beginnen worden door metalen en papieren alternatieven. Met dit initiatief is de keten het Europese verbod op wegwerpplastic, dat in 2021 in werking treedt, een beetje voor.

Het zijn niet alleen de rietjes en de wattenstaafjes die systematisch uit de rekken zullen verdwijnen. Ook de plastic wegwerpborden, roerstaafjes en confetti uit het gamma zijn er binnenkort niet meer te vinden.

Het wegwerpbare plastic dat nu nog in omloop is, zal wel nog worden verkocht. Maar als dat de deur uit is, wordt het assortiment van de keten opnieuw geanalyseerd. In een volgende fase in het streven naar meer duurzaamheid, wil de keten het totaal aantal verpakkingen tegen 2025 met 25 procent reduceren. Tegen die tijd zouden alle producten uit honderd procent gerecycleerd of bioplastic moeten bestaan.