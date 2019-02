EU start onderzoek naar 'tabaksreclame' bij F1-teams

De Europese autoriteit voor voedselveiligheid laat weten dat het nauwlettend de initiatieven van de tabaksindustrie om F1-teams te sponsoren bestudeert.

Het onderzoek komt er nadat de voorbije dagen commotie ontstond over initiatieven vanuit de tabaksindustrie om opnieuw F1-teams nadrukkelijk te sponsoren. Een voorbeeld hiervan is het Mission Winnow-project van Philip Morris.

Philip Morris is al jarenlang een trouwe sponsor van het Ferrari F1-team, zelfs nadat een verbod op tabaksreclame er voor zorgde dat alle tabaksreclame uit de Formule 1 verdween. Indirect werd er op de Ferrari F1-bolides nog jarenlang met een soort van barcodes en vervolgens streepjescodes verwezen naar het logo van sigarettenmerk Marlboro.

Uiteindelijk verdween ook die verwijzing op de F1-bolides van Ferrari maar vervolgens deed een opmerkelijk ontworpen 'Scuderia Ferrari-logo' eveneens denken aan het rood-witte ontwerp van een pakje Marlboro. Daarop volgde eveneens protest, waarna ook dat van de F1-bolides verdween.

De voorbije maanden ontstonden er echter nieuwe initiatieven vanuit de tabaksindustrie. Zo is er het Mission Winnow-project van Philip Morris dat sinds de F1-race in Japan vorig jaar op de F1-bolides van Ferrari prijkt. Philip Morris wil met Mission Winnow haar initiatieven om gezondere alternatieven voor rokers promoten.

Onlangs kondigde ook het McLaren F1 team aan dat het een sponsorovereenkomst heeft gesloten met British American Tobacco. British American Tobacco wil met haar campagne 'A Better Tomorrow' een gelijkaardig initiatief als Philip Morris promoten.

Sinds 2003 is alle sponsoring door tabaksfabrikanten verboden. Meer zelfs, in 2014 werd de regelgeving aangepast zodat ook elektronische sigaretten onder diezelfde richtlijn vallen. In Europa volgt men dan ook met argusogen de nieuwe initiatieven van de tabaksindustrie om F1-teams te sponsoren.

"De commissie volgt nauwlettend het naleven van de richtlijn die sponsoring en adverteren verbiedt, ook wat de Formule 1 betreft," aldus Anca Padurara, woordvoerster van de Europese autoriteit voor voedselveiligheid, tegenover 'RaceFans'.

"Onlangs merkte de commissie op dat deze nieuwe initiatieven door de tabaksindustrie werden ondernomen. Ze vergen een verder onderzoek, wat de commissie uiteraard zal doen."

Eerder deze maand raakte bekend dat ook in Australië onderzocht wordt of de Mission Winnow-logo's wel op de Ferrari F1-bolides mogen staan tijdens de eerste race van het nieuwe F1-seizoen.

