11.000 spijbelaars op zesde klimaatmars op rij, 16-jarige Zweedse pionier komt volgende week naar Brussel

Greta Thunberg, het Zweedse meisje dat uitgroeide tot het wereldwijde gezicht van het klimaatprotest, zakt volgende week donderdag af naar Brussel om mee te protesteren met de Belgische klimaatspijbelaars. Vandaag worden de middelbare scholieren van Youth for Climate ook voor het eerst vergezeld door studenten van universiteiten en hogescholen. Net zoals de scholieren willen de zogeheten Students for Climate voortaan iedere week de straat op. “Dit is echt een nationale dynamiek die in gang is gezet, over de taalgrenzen heen.” In totaal zijn er 11.000 deelnemers op de been gebracht, meldt de politie van Brussel.

Voor de zesde donderdag op rij gaan de klimaatspijbelaars de straat op voor een beter klimaatbeleid. Opnieuw dient Brussel als het toneel van de betoging. De mars vertrok om 11 uur aan Brussel-Noord en trekt door het centrum van de hoofdstad om te eindigen aan Brussel-Zuid.

Ook volgende week vindt er opnieuw een mars plaats in Brussel, maar die start dan uitzonderlijk om 13 uur. Dat is omdat Greta Thunberg, het Zweedse meisje dat wereldwijd uitgroeide tot hét gezicht van het klimaatprotest, dan afzakt naar België om hier de klimaatspijbelaars mee te steunen. Zo vertelde Kyra Gantois, een van de organisatoren van Youth for Climate. Thunberg is volgende week uitgenodigd bij de Europese Commissie in Brussel en zal nadien mee opstappen in de Belgische klimaatmars.

Voor het eerst hebben ook studenten deze donderdag meegeholpen een mars op poten te zetten. “Bij de eerste scholierenmars voelde je meteen dat het ook bij de studenten enorm leefde,” stelt Laura Cools, rechtenstudente en studentenvertegenwoordiger bij Youth for Climate tegen Bruzz. “Toen zaten de examens nog in de weg, maar vandaag slagen we er eindelijk in om iedereen effectief in Brussel te krijgen.”

Students for Climate

Het resultaat is de beweging Students for Climate. “Indrukwekkend hoe snel het allemaal gegroeid is. Na amper een paar weken hebben we al 16 lokale comités, een in elke studentenstad in het land, plus nog twee in Eindhoven en Maastricht. Dit is echt een nationale dynamiek die in gang is gezet, over de taalgrenzen heen”, zegt oprichter Bakou Mertens

Mertens schat dat de ULB alleen al met 5.000 studenten vertegenwoordigd is. In totaal zijn er 11.000 deelnemers op de been gebracht, meldt de politie van Brussel. Boegbeeld van Youth for Climate Anuna De Wever benadrukt echter dat zoveel mogelijk betogers op de been brengen niet het hoogste doel is. Het belangrijkste is dat alle lagen van de bevolking meedoen. “We moeten niet elke keer met 30.000 zijn, maar we moeten wel de druk blijven opvoeren”, zei ze.

Van de pot gerukt

“Het is van de pot gerukt dat ons protest gekaapt wordt door radicaal links. Het is normaal dat er veel linkse mensen bij zitten, want zij geven om het milieu. Maar dit is het meest globale onderwerp ooit dus het maakt niet uit of je rechts, liberaal of conservatief bent”, aldus De Wever nog. “Gisteren heb ik een gesprek gehad met de nieuwe Vlaamse minister Koen Van den Heuvel en daar was ik heel tevreden over. Ik zag bij hem dezelfde frustratie als bij mij en hij begrijpt dat de situatie urgent is.”

Grootouders voor het Klimaat

De scholieren en studenten worden ook gesteund door senioren. Zoals elke week zijn de Grootouders voor het Klimaat present en daartussen staat ook oma van vijf en ex-politica Mieke Vogels “De politici moeten wakker geschud worden, want er is kog geen ‘sense of urgency’. De jongeren schoppen tegen het geweten van de ouderen en de politici en daar wil ik aan meedoen. De politici kunnen niet zeggen dat er geen draagvlak is. Dat moet je als politici zelf creëren”, zegt Vogels.

Slogans in allerlei talen

In de uitgestrekte massa sieren opnieuw heel wat borden met originele slogans de lucht. Het valt op dat de talen op de vele spandoeken zich ook uitbreiden, want naast Nederlandse, Franse en Engelse slogans duiken er ook Duitse slogans op.

“Hop met de geit, waar is mijn beleid?”, “straks verbrand ik mijn reet op deze planeet”, “don’t be selfish, save the shellfish”, “red onze bossen, dan zullen wij niet brossen”, “may the forest be with you” of in thema van valentijn: “ik heb vandaag een date met mijn toekomst”, zijn enkele van de vele slogans.

Donderdag (14/2) vindt er een #betoging voor het klimaat plaats te #Brussel. Vertrek aan het Noordstation, aankomst aan het Zuidstation. Verkeershinder wordt verwacht tussen 10u30 en 13u30, voornamelijk in het stadscentrum en op de Kleine Ring (#R20). pic.twitter.com/ciS2ilo630 — Verkeersinfo Brussel Mobiliteit (@MobirisNL) 13 februari 2019

