20 jaar Triggerfinger: band bouwt verjaardagsfeestjeom ‘u’ tegen te zeggen in De Roma

Twintig jaar Triggerfinger. Mocht je de groepsleden destijds gezegd hebben dat ze het zo lang zouden volhouden, hadden ze het wellicht zélf niet geloofd. Maar intussen is het trio rond Ruben Block uitgegroeid tot een fenomeen, en wat één verjaardagsconcert in de Roma zou worden, zijn er nu uiteindelijk vier. Telkens voor een vol huis, uiteraard. Vanavond was het eerste concert in de rij, en het werd – wat had je gedacht – een feestje om u tegen te zeggen.