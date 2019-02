Met ‘All about Eve’ zet Ivo Van Hove uit Ham zijn Londense verovering verder. Minder radicaal dan we van hem kennen, maar een goed huwelijk met de traditionelere normen van West End.

Die generatiestrijd, de lokroep van de roem, de kloof tussen het gefonkel on stage en het gekonkelfoes backstage: het is waar All about Eve om draait. Door de legendarische film uit 1950, met Bette Davis ...