Overheid werkt aan nieuw platform: boete, vergunning of belasting komen samen in uw mailbox

Verkeersboetes, het aanslagbiljet voor de belastingen of een bouwvergunning: liefst bezorgt de overheid al haar documenten en facturen binnenkort via één digitaal platform. Dankzij een nieuwe wet die het federaal parlement donderdag goedkeurt kunnen burgers hun overheidsdocumenten weldra zelfs ontvangen via private digitale platformen zoals Doccle, Trusto of Pom.