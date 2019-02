Britse pers looft geweldige prestatie van Jan Vertonghen: “Weggeblazen”

Het moet al serieus fout lopen voor Tottenham om geen plek in de kwartfinales van de Champions League af te dwingen. De Spurs wonnen woensdag namelijk met 3-0 van Borussia Dortmund, mede dankzij een glansprestatie van Jan Vertonghen. Die kreeg dan ook lof in de Britse pers.

De Rode Duivel speelde op de linkerflank in een 3-5-2 en verscheen dus regelmatig aan de zestien van de Borussen. Vertonghen rondde in het slotkwartier zelfs een aanval af door perfect op te duiken voor doelman Roman Bürki en de 2-0 te scoren. Onze landgenoot kreeg dan ook uitstekende punten, net als zijn Zuid-Koreaanse ploegmaat Son Heung-Min.

Zowel Vertonghen als Son kregen in The Guardian een 9/10: “Vloog voorwaarts in een onfamiliaire rol. Zorgde voor de voorzet bij Sons doelpunt en scoorde de tweede met een volley”. Axel Witsel kreeg trouwens een 6/10 van de krant wegens “positioneel indrukwekkend”. Toby Alderweireld was goed voor een 7/10: “Solide en nooit zenuwachtig”.

Alderweireld kreeg ook van The Daily Mail een 7/10: “Zijn ervaring hielp geweldig om Jadon Sancho af te houden”. Vertonghen was opnieuw de primus met een 8,5/10: “Niet op zijn positie, tegen Jadon Sancho, maar zorgde voor een assist en een doelpunt. Geweldig in de tweede helft”. Witsel was hier goed voor een 6/10: “Zorgde er altijd voor dat zijn ploegmaats juist liepen, maar was niet goed in de tweede helft”.

Ook bij The Daily Mirror werd Vertonghen verkozen tot Man van de Match. Hij kreeg een 8/10: “Niet zijn positie op de linkerflank, maar moedig op defensief vlak en goed voor een mooie assist en het tweede doelpunt”. Alderweireld kreeg opnieuw een 7/10: “Zag constant het gevaar”. Witsel moest het ook hier met een 6/10 stellen.

Bij The Evening Standard kreeg Vertonghen ook een 8/10: “Vertonghen groeide in de match en had in de tweede helft Sancho in zijn achterzak”. Alderweireld kreeg hier een 7/10. The Independent deelde een 9/10 uit aan Vertonghen: “Er werden wenkbrauwen gefronst toen hij op linksback moest spelen, maar hij kon niet beter doen dan dit. Sterk in verdediging en geweldig offensief.” Alderweireld kreeg een 8/10: “De Spurs hadden zijn ervaring nodig, evenals zijn bekende lange ballen”. Witsel kreeg slechts een 5/10: “Altijd kalm, maar zag zijn werk tenietgedaan na de pauze”.