TREND. Een vleugje luxe met dit edelmetaal in je interieur

Geen goud, geen zilver en geen koper. Het trendmateriaal voor het komende seizoen is zonder twijfel messing, dat toepasselijk ook als 'geelkoper' door het leven gaat. Dit edelmetaal wordt hoofdzakelijk in de keuken en de badkamer gebruikt, maar oogt ook bijzonder luxueus in de woonkamer.

De impact van messing op je interieur? Koper, goud en zilver hebben voorlopig even afgedaan in het interieur. Nu is het messing die de badkamer, de keuken en de woonkamer domineert. Luxe, glamour, kitsch, retro ... de impact van edelmetalen op je interieur hangt af van de manier waarop je ze in je interieur integreert.

(Foto's: delightfull.eu, roomed.nl, the189.com en plastolux.com)

Messing matcht fantastisch met hedendaagse materialen en kleuren. In combinatie met wit, zwart of grijs zorgt het edelmetaal voor een luxueuze afwerking, een vleugje mondaine warmte. In een interieur met blauwe of groene accenten oogt het vorstelijk met een knipoog naar vervlogen tijden. Werk af met marmer of hout.

(Foto's: vosgesparis.com, cmstudio.com, decorpad.com en domino.com)

Shopping? Wil je graag enkele accessoires in messing in je interieur integreren? Met deze items lukt dat. Hanglamp met roze detail - € 294 - Ferm Living, muurlamp - € 435 - Tom Dixon, muurdecoratie in retrolook - € 149 - Maisons du Monde, rek - € 399 - Maisons du Monde, mand met draden - € 95 - Ferm Living, salontafel met glazen blad - € 826 - Gubi, geometrische bijzettafel - € 429 - Hay, eettafel - € 4756 - MDF Italia en blauwe zetel - € 249 - Maisons du Monde