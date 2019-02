Max Verstappen enthousiast na eerste meters in nieuwe F1-bolide met Honda-motor

Max Verstappen in de Red Bull RB15 met opvallende testlivery Foto: Red Bull Racing

Na de presentatie van de Red Bull RB15 mocht Max Verstappen gisteren op het circuit van Silverstone de eerste meters rijden met de nieuwe Red Bull F1-bolide met Honda-motor. Zijn eerste indruk was alvast positief.

"De dag zit erop en de eerste kilometers met de nieuwe auto zijn gereden," zei Max Verstappen na afloop en zo valt te lezen op zijn officiële website.

Verstappen zijn eerste gevoel in de wagen zit overduidelijk goed en de Nederlander kijkt er naar uit om met Honda samen te werken.

"Na mijn eerste run had ik een grote glimlach op m’n gezicht. Ik ben erg blij hoe de auto en de motor aanvoelen, dat ziet er positief uit. Het is een fijne groep mensen vanuit Honda waar we nu mee samenwerken."

Na zijn eerste kennismaking met de RB15 op het circuit kan Verstappen niet wachten om volgende week volop te beginnen met testen en de RB15 stevig aan de tand te voelen.

"Ik kan niet wachten tot Barcelona om daar verder te werken aan onze voorbereiding op de eerste race in Melbourne. Het was vandaag een positieve dag, waar ik erg blij mee ben."

