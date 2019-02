PeerVoor de politierechtbank in Genk start vandaag het proces over het ongeval met vluchtmisdrijf waarbij de 16-jarige Dylan Aendekerk uit Wauberg het leven liet. De aanrijding gebeurde op 15 december 2015 rond 2.15 uur ’s nachts in de Heidestraat in Meeuwen. De 34-jarige verdachte, een dorpsgenoot van Dylan, stopte twee keer om brokstukken van de fiets onder zijn wagen te verwijderen. Dat hij de fiets overreed, ontkent de man niet, de aanrijding met Dylan wel. “Ik ben uitgeput. Het zal zwaar zijn om alles te aanhoren op het proces”, zegt Dylans moeder Heidi.