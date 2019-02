In het spoor van Rudi Carrell

“Als de tweede helft van mijn leven zo mooi wordt als de eerste, heb ik een mooie wedstrijd gespeeld”, lacht Erik Meijer, die op 2 augustus de kaap van 50 rondt. De rijzige Nederlander, die al zestien jaar in Lanaken woont, bouwde een voetbalcarrière uit in Duitsland, Engeland en Nederland. Nu werkt hij bij de Duitse tv-zender Sky Sport DE, waarvoor hij analyses maakt van de wedstrijden in de Champions League. In zijn vrije tijd is hij een fanatieke loper, zwemmer, fietser en fitnesser. “In mijn lichaam zit zo’n gek mannetje dat zegt dat ik dat moet doen.”