Greenyard Maaseik verslikt zich in Berlijn en moet hopen op mirakel in Champions League

Greenyard Maaseik heeft in de Champions League Volleybal de terugwedstrijd tegen Berlijn verloren met 2-3. Maaseik won de eerste twee sets, maar zag na een bloedstollende derde set Berlijn het voortouw nemen. De tiebreak werd beslist met een 12-15 eindstand in het voordeel van de Duitse vicekampioen. Door het verlies moet Maaseik winnen tegen pouleleider Gdansk en hopen op een mirakel in de andere wedstrijden om de kwartfinales van de Champions League te halen.

Maaseik verloor eind november nog hun eerste poulewedstrijd tegen Berlijn met 3-1, en zon op revanche woensdagavond in de Champions League volleybal. De landskampioen speelde nog mee voor een plekje in de kwartfinales, maar daarvoor moesten de Limburgers wel nog twee keer winnen.

Berlijn had niets meer te verliezen en speelde voluit. Dat resulteerde in een spannende eerste set waarin de kloof nooit groter dan twee punten werd. Maaseik moest wel bijna de volledige set puntjes goedmaken op Berlijn, maar in money time, bij 21-21, lukte het de ploeg van Joel Banks dan toch om op voorsprong te komen. Jolan Cox maakte met zijn aanval een einde aan de eerste set: 25-22.

In de tweede set ging het veel vlotter voor de Limburgers. Maaseik kwam meteen op voorsprong en liet Berlijn, die het blok controleerde, niet aansluiten. Met de 25-20 winst en 2-0, was Maaseik al zeker van een punt in de strijd om een plekje in de kwartfinale.

Bloedstollende derde set brengt Berlijn opnieuw in de wedstrijd

De landskampioen moest echter winnen om echt een kans te maken en daarvoor moesten ze ook de derde set winnen van Berlijn. Die bewezen nog maar eens dat je met Duitsers nooit klaar bent. Berlijn zette Maaseik op een 5-8 achterstand en stoomde door. Halverwege de set keek Maaseik zelfs tegen een kloof van zeven punten aan, maar de spelers lieten zich niet kennen en knokten zich richting de bezoekers. Een bloedstollend einde was het gevolg. Maaseik kon de aansluiting maken, maar moest na bijna 40 minuten dan toch zijn meerdere erkenning in Berlijn dat de 2-1 op het scorebord zette door met 29-31 (!) te winnen.

Maaseik liet het aan het begin van de vierde set niet aan het hart komen. Net zoals in de eerste set nam geen van de ploegen een echt grote voorsprong, maar deze keer was het wel Berlijn dat aan het langste eind trok. De bezoekers zetten de 22-25 op het scorebord en hingen de bordjes opnieuw in evenwicht.

Maaseik moest de tiebreak winnen om nog aanspraak te kunnen maken op de volgende ronde, maar Berlijn had de goeie flow te pakken en liep ook in de vijfde set uit tot 7-10 en 8-12. Even werd het nog spannend, want Maaseik naderde tot op twee punten, maar het was uiteindelijk toch Berlijn dat in een spannende wedstrijd het laken naar zich toetrok: 12-15 en 2-3.

Door het verlies moet Maaseik nu winnen tegen Gdansk dat leidt in de poule en hopen op een half mirakel in Belchatow - Berlijn.