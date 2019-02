HasseltEr is een nieuwe gegadigde voor 5G. Het Limburgse IT-bedrijf Cegeka mengt zich in de strijd rond het supersnelle mobiele internet. Dat bevestigt topman Stijn Bijnens in De Tijd. Cegeka wil samen met partners meebieden op de 5G-frequenties. Wie die partners zijn, is nog niet duidelijk.