Er komt schot in het woonproject aan de Kanaalkom in Leopoldsburg. Het dossier sleept al meer dan tien jaar aan, maar intussen is wel een verkavelingsvergunning aangevraagd voor de aanleg van de wegenis. Zowel op de voormalige bedrijfsterreinen van de familie Van Broekhoven als op de vroegere gronden van bouwmaterialen Saillart komt een mix van woningen en appartementen, goed voor in totaal zowat honderd eenheden.