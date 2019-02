De historische hoeve Pauly in Zussen heeft geen eigenaar meer. Nadat de laatste eigenaar Herman Pauly in april 2013 overleed, verwierpen de twee kinderen hun erfenis. De Belgische Staat kan de hoeve in dat geval opeisen, maar die deed dat niet. Het onkruid groeit daardoor ondertussen al tot in de nok van het beschermde monument uit de 17de eeuw.