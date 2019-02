Twee maanden nadat KRC Genk zich tegen Sarpsborg autoritair als groepswinnaar voor de zestiende finales van de Europa League plaatste, wordt het volgende Europese hoofdstuk in Praag geschreven. Met een complexe inleiding, de transfersoap rond aanvoerder Pozuelo woog ook gisteren op de matchvoorbereiding. Al kan de hele hetze tegelijkertijd voor nog meer eendracht in de kleedkamer zorgen. Want zo verzekerde coach Philippe Clement in het stadion van Slavia Praag: “Deze groep heeft enorm veel honger om zich te manifesteren in Europa.”