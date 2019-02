De gouden driehoek Berge-Pozuelo-Malinovskyi. Liters inkt vloeiden er al over de drie sterkhouders van KRC Genk. Maar ook bij Slavia Praag beschikken ze over een trio met een gouden randje. Wil Genk haar kansen op de achtste finales gaaf houden, dan doen Philippe Clement en co er goed aan om deze sleutelfiguren van de Tsjechische koploper aan banden te leggen. Wij lieten drie experts hun zeg doen over Michael Ngadeu, Tomas Soucek en Miroslav Stoch.