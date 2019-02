“Slavia zal vel duur verkopen”

Toen hij in 2008 op Erasmus naar Pilsen trok voor zijn studies industrieel ingenieur liep Luca Rigali er Eva Strouhalova tegen het lijf. Elf jaar later wonen ze samen in Praag, hebben ze een zoontje Cristian (3) en mag Luca Eva zijn toekomstige vrouw noemen. Als volbloed KRC Genk-supporter kijkt de uitgeweken Genkenaar reikhalzend uit naar de Europese confrontatie tussen Slavia en KRC in zijn nieuwe thuisstad.