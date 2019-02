Francesco Patera verdedigt zijn EBU-titel in Herstal

Zaterdagavond, tussen 22 en 23 uur, verdedigt Francesco Patera zijn Europese titel bij de lichtgewichten in Hall Omnisport in het Luikse Herstal. Zijn uitdager is de Fransman Marvin Petit. “Ik ga gewoon winnen”, zo klinkt het heel overtuigend uit de mond van de Genkenaar.